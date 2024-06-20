Повітряні сили показали уламки російських ракет, збитих під час нічної атаки

Росія цієї ночі атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами. Українські захисники показали уламки ракет, які вдалося збити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
В ніч на 20 червня росіяни випустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили з південно-східного напрямку.
Повітряні сили повідомляють, що сили протиповітряної оборони збили ворожі крилаті ракети у прифронтовій зоні Дніпропетровської області.
Фото: військові показали уламки збитих ракет (t.me/kpszsu)
Росія цієї ночі випустила по Україні 27 "Шахедів" та дев'ять ракет різних типів. ППО працювала у 10 областях України. Були знищені всі "Шахеди", а також п'ять ракет.
Під ударом ворога сьогодні знову була енергетика. Пошкоджені об'єкти у чотирьох областях України. Через нічну атаку "Укренерго" посилило відключення світла.
Більше про наслідки нічного обстрілу України - за посиланням.
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