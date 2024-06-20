Повітряні сили показали уламки російських ракет, збитих під час нічної атаки

Що ще відомо про нічний обстріл

Росія цієї ночі випустила по Україні 27 "Шахедів" та дев'ять ракет різних типів. ППО працювала у 10 областях України. Були знищені всі "Шахеди", а також п'ять ракет.

Під ударом ворога сьогодні знову була енергетика. Пошкоджені об'єкти у чотирьох областях України. Через нічну атаку "Укренерго" посилило відключення світла.

Більше про наслідки нічного обстрілу України - за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.