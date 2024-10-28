Повітряні сили показали СУ-24 відразу з двома ракетами Storm Shadow: яскраві фото

Як пишуть у ПС, фото було зроблено в один зі світанків на аеродромі у Старокостянтинові. Саме звідти відбуваються вильоти бригади тактичної авіації Повітряних Сил, яка б'є по тилах агресора на окупованій території та звільнила Зміїний.

"‎Ми записуємося у чергу, щоб пускати "крилаті". А чого дивуєтесь, так і є. Кожен хоче виконати цю почесну місію. Є екіпажі, є літаки, а от ракет західних недостатньо… Хлопці дуже вмотивовані і цілеспрямовані, тому і черга!" - розповів один з льотчиків.

Фото: Повітряні сили показали СУ-24 з ракетами Storm Shadow (facebook.com/kpszsu)

Що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow - це високоточна крилата ракета дальньої дії, розроблена Францією та Великою Британією. У травні 2023 року Велика Британія оголосила про передачу Україні цих ракет, що стало важливою подією, оскільки Storm Shadow дозволяє українським силам уражати цілі на значній відстані, до 250 км, глибоко в тилу ворога. Це значно більше за можливості більшості артилерійських і ракетних систем, доступних Україні до цього часу.

Основні характеристики Storm Shadow

дальність : до 250 км, залежно від модифікації;

: до 250 км, залежно від модифікації; бойова частина : проникаюча або фугасна, здатна пробивати укріплення;

: проникаюча або фугасна, здатна пробивати укріплення; навігація : поєднання інерційної навігації, GPS та кореляції зображень, що дозволяє уникати перехоплення;

: поєднання інерційної навігації, GPS та кореляції зображень, що дозволяє уникати перехоплення; призначення: знищення стратегічних цілей, таких як командні пункти, склади, аеродроми.

Застосування в Україні

Storm Shadow вже активно використовується Україною для ураження критично важливих цілей, як-от склади боєприпасів, командні центри, засоби ППО та інші військові об'єкти РФ, що розташовані далеко в тилу, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Їхня дальність і точність дозволяють Україні зберігати відносну безпеку для літаків, що запускають ракети, знижуючи ризик втрат.