ua en ru
Пн, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили показали СУ-24 відразу з двома ракетами Storm Shadow: яскраві фото

Понеділок 28 жовтня 2024 18:42
UA EN RU
Повітряні сили показали СУ-24 відразу з двома ракетами Storm Shadow: яскраві фото Фото: Повітряні сили показали СУ-24 з ракетами Storm Shadow (facebook.com/kpszsu)
Автор: Наталія Кава

Українські військові вдало застосовують надану партнерами технку. Цього разу Повітряні сили показали бомбардувальник СУ-24 з ракетами Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил.

Як пишуть у ПС, фото було зроблено в один зі світанків на аеродромі у Старокостянтинові. Саме звідти відбуваються вильоти бригади тактичної авіації Повітряних Сил, яка б'є по тилах агресора на окупованій території та звільнила Зміїний.

"‎Ми записуємося у чергу, щоб пускати "крилаті". А чого дивуєтесь, так і є. Кожен хоче виконати цю почесну місію. Є екіпажі, є літаки, а от ракет західних недостатньо… Хлопці дуже вмотивовані і цілеспрямовані, тому і черга!" - розповів один з льотчиків.

Фото: Повітряні сили показали СУ-24 з ракетами Storm Shadow (facebook.com/kpszsu)

Що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow - це високоточна крилата ракета дальньої дії, розроблена Францією та Великою Британією. У травні 2023 року Велика Британія оголосила про передачу Україні цих ракет, що стало важливою подією, оскільки Storm Shadow дозволяє українським силам уражати цілі на значній відстані, до 250 км, глибоко в тилу ворога. Це значно більше за можливості більшості артилерійських і ракетних систем, доступних Україні до цього часу.

Основні характеристики Storm Shadow

  • дальність: до 250 км, залежно від модифікації;
  • бойова частина: проникаюча або фугасна, здатна пробивати укріплення;
  • навігація: поєднання інерційної навігації, GPS та кореляції зображень, що дозволяє уникати перехоплення;
  • призначення: знищення стратегічних цілей, таких як командні пункти, склади, аеродроми.

Застосування в Україні

Storm Shadow вже активно використовується Україною для ураження критично важливих цілей, як-от склади боєприпасів, командні центри, засоби ППО та інші військові об'єкти РФ, що розташовані далеко в тилу, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Їхня дальність і точність дозволяють Україні зберігати відносну безпеку для літаків, що запускають ракети, знижуючи ризик втрат.

На початку жовтня Сили оборони України уразили три командних пункти Росії - були використані ракети Storm Shadow та снаряди GMLRS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Су-24 Війна в Україні Повітряні сили України
NEWS
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру