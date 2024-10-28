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Воздушные силы показали СУ-24 сразу с двумя ракетами Storm Shadow: яркие фото

Понедельник 28 октября 2024 18:42
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Воздушные силы показали СУ-24 сразу с двумя ракетами Storm Shadow: яркие фото Фото: Воздушные силы показали СУ-24 с ракетами Storm Shadow (facebook.com/kpszsu)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные удачно применяют предоставленную партнерами технику. На этот раз воздушные силы показали бомбардировщик СУ-24 с ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил.

Как пишут в ПС, фото было сделано в один из рассветов на аэродроме в Староконстантинове. Именно оттуда проходят вылеты бригады тактической авиации Воздушных Сил, которая бьет по тылам агрессора на оккупированной территории и освободила Змеиный.

"‎Мы записываемся в очередь, чтобы пускать "крылатые". А чего удивляетесь, так и есть. Каждый хочет выполнить эту почетную миссию. Есть экипажи, есть самолеты, а вот ракет западных недостаточно… Ребята очень мотивированы и целеустремлены, потому и очередь!" " – рассказал один из летчиков.

Фото: Воздушные силы показали СУ-24 с ракетами Storm Shadow (facebook.com/kpszsu)

Что известно о Storm Shadow

Storm Shadow – это высокоточная крылатая ракета дальнего действия, разработанная Францией и Великобританией. В мае 2023 года Великобритания объявила о передаче Украине этих ракет, что стало важным событием, поскольку Storm Shadow позволяет украинским силам поражать цели на значительном расстоянии до 250 км глубоко в тылу врага. Это значительно больше возможностей большинства артиллерийских и ракетных систем, доступных Украине до сих пор.

Основные характеристики Storm Shadow

  • дальность : до 250 км, в зависимости от модификации;
  • боевая часть : проникающая или фугасная, способная пробивать укрепление;
  • навигация : сочетание инерционной навигации, GPS и корреляции изображений, что позволяет избегать перехвата;
  • назначение : уничтожение стратегических целей, таких как командные пункты, составы, аэродромы.

Применение в Украине

Storm Shadow уже активно используется Украиной для поражения критически важных целей, таких как склады боеприпасов, командные центры, средства ПВО и другие военные объекты РФ, расположенные далеко в тылу, в частности, во временно оккупированном Крыму. Их дальность и точность позволяют Украине сохранять относительную безопасность для самолетов, запускающих ракеты, снижая риск потерь.

В начале октября Силы обороны Украины поразили три командных пункта России – были использованы ракеты Storm Shadow и снаряды GMLRS.

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