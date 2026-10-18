Повітряні сили показали кадри знищення винищувачем російської "Герані"

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У Повітряних силах показали, як український льотчик на винищувачі знищив російський дрон "Герань" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

На відео показана влучна робота Denfix- льотчика бригади тактичної авіації Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ. Як зазначили у командуванні, на відео - момент знищення російської "Герані". Таким чином була знищена ще одна ворожа ціль. https://www.facebook.com/kpszsu/videos/%D0%B2%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-denfix-%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7/1503369724962743/