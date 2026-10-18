Воздушные силы показали кадры уничтожения истребителем российской "Герани"
12:35 18.10.2026 Вс
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Иллюстративное фото: Воздушные силы показали кадры уничтожения российской "Герани" (Getty Images)
В Воздушных силах показали, как украинский летчик на истребителе уничтожил российский дрон "Герань".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.
На видео показана точная работа Denfix-летчика бригады тактической авиации Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.
Как отметили в командовании, на видео - момент уничтожения российской "Герани".
Таким образом была уничтожена еще одна вражескаяцель.
Напомним, в ночь на 18 октября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 180 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.