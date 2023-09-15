Повітряні сили підтвердили, що США розпочнуть навчання українських пілотів у вересні

"США вже дали дозвіл. Ми на це довго чекали. Де, як не в США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є і інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів", - розповів Ігнат.

Він також уточнив, що українські пілоти з бойовим досвідом вже почали тренуватися на F-16 з Данії. Їх разом з наземним персоналом відправили туди "ближче до Дня Незалежності".

У свою чергу у Британії також проходять підготовку українські пілоти, але без бойового досвіду. Тому навчання буде тривалішим, додав речник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що географія країн, де відбуватиметься навчання, розшириться.

Навчання на F-16 у США

Нагадаємо, 24 серпня представник Пентагону Патрік Райдер розповів, що США найближчим часом планують розпочати навчання українських пілотів на F-16.

До цього видання The New York Times повідомляло, що навчання складатиметься з вивчення англійської мови та льотної підготовки. Перша частина пройде у Техасі, а друга - в Аризоні.