Повітряні сили підтвердили, що США розпочнуть навчання українських пілотів у вересні

Українські пілоти розпочнуть підготовку на території Сполучених Штатів Америки у вересні. Спочатку їх навчатимуть англійської мови в Техасі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NV заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"США вже дали дозвіл. Ми на це довго чекали. Де, як не в США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є і інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів", - розповів Ігнат.
Він також уточнив, що українські пілоти з бойовим досвідом вже почали тренуватися на F-16 з Данії. Їх разом з наземним персоналом відправили туди "ближче до Дня Незалежності".
У свою чергу у Британії також проходять підготовку українські пілоти, але без бойового досвіду. Тому навчання буде тривалішим, додав речник Повітряних сил.
Ігнат зазначив, що географія країн, де відбуватиметься навчання, розшириться.
Нагадаємо, 24 серпня представник Пентагону Патрік Райдер розповів, що США найближчим часом планують розпочати навчання українських пілотів на F-16.
До цього видання The New York Times повідомляло, що навчання складатиметься з вивчення англійської мови та льотної підготовки. Перша частина пройде у Техасі, а друга - в Аризоні.
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