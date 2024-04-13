Повітряні сили про лазерну зброю для України: складно сказати, чи вона ефективна

"Будь-які системи ППО вкрай необхідні для боротьби з ракетами, дронами, які противник запускає по нашій території. Звісно, що будь-які системи, у тому числі експериментальні, були б корисні. Але про те, наскільки вони ефективні, поки що складно сказати, чи обговорювали це наше вище військово-політичне керівництво", - сказав він.

На думку речника Повітряних сил, деталі щодо використання нового озброєння потрібно тримати у таємниці.

"Ця інформація досить така чутлива, краще нехай вона залишиться фахівцям для обговорення за закритими дверима", - додав Євлаш.