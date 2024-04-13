Воздушные силы о лазерном оружии для Украины: сложно сказать, эффективно ли оно

"Любые системы ПВО крайне необходимы для борьбы с ракетами, дронами, которые противник запускает по нашей территории. Конечно, любые системы, в том числе экспериментальные, были бы полезны. Но о том, насколько они эффективны, пока сложно сказать, обсуждали ли это наше высшее военно-политическое руководство", - сказал он.

По мнению спикера Воздушных сил, детали по использованию нового вооружения нужно держать в тайне.

"Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями", - добавил Евлаш.