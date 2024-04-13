Воздушные силы о лазерном оружии для Украины: сложно сказать, эффективно ли оно

Эффективность лазерного оружия для уничтожения дронов и ракет пока трудно оценить. Но любые системы ПВО необходимы Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Любые системы ПВО крайне необходимы для борьбы с ракетами, дронами, которые противник запускает по нашей территории. Конечно, любые системы, в том числе экспериментальные, были бы полезны. Но о том, насколько они эффективны, пока сложно сказать, обсуждали ли это наше высшее военно-политическое руководство", - сказал он.
По мнению спикера Воздушных сил, детали по использованию нового вооружения нужно держать в тайне.
"Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями", - добавил Евлаш.
Напомним, недавно министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна обсуждает возможность отправки по Украине прототипа лазерного оружия. Речь идет о DragonFire.
Это лазерный луч, способный сбивать беспилотники и ракеты. Оружие невидимо и бесшумно, а также относительно дешевое в использовании.
Великобритания собирается установить DragonFire на вооружение до 2027 года. Но Украина, по словам главы Минобороны, может получить прототип лазерного оружия раньше, даже если он не будет на 100% усовершенствован.
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