Повітряні сили про лазерну зброю для України: складно сказати, чи вона ефективна
Ефективність лазерної зброї для знищення дронів та ракет поки що важко оцінити. Але будь-які системи ППО необхідні Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Будь-які системи ППО вкрай необхідні для боротьби з ракетами, дронами, які противник запускає по нашій території. Звісно, що будь-які системи, у тому числі експериментальні, були б корисні. Але про те, наскільки вони ефективні, поки що складно сказати, чи обговорювали це наше вище військово-політичне керівництво", - сказав він.
На думку речника Повітряних сил, деталі щодо використання нового озброєння потрібно тримати у таємниці.
"Ця інформація досить така чутлива, краще нехай вона залишиться фахівцям для обговорення за закритими дверима", - додав Євлаш.
Що цьому передувало
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна обговорює можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї. Йдеться про DragonFire.
Це лазерний промінь, який здатний збивати безпілотники та ракети. Зброя невидима і безшумна, а також відносно дешева у використанні.
Британія збирається встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. Але Україна, за словами глава Міноборони, може отримати прототип лазерної зброї раніше, навіть якщо він не буде на 100% вдосконалений.
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