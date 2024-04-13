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Воздушные силы о лазерном оружии для Украины: сложно сказать, эффективно ли оно

Украина, Суббота 13 апреля 2024 14:39
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Воздушные силы о лазерном оружии для Украины: сложно сказать, эффективно ли оно Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Эффективность лазерного оружия для уничтожения дронов и ракет пока трудно оценить. Но любые системы ПВО необходимы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Любые системы ПВО крайне необходимы для борьбы с ракетами, дронами, которые противник запускает по нашей территории. Конечно, любые системы, в том числе экспериментальные, были бы полезны. Но о том, насколько они эффективны, пока сложно сказать, обсуждали ли это наше высшее военно-политическое руководство", - сказал он.

По мнению спикера Воздушных сил, детали по использованию нового вооружения нужно держать в тайне.

"Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями", - добавил Евлаш.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна обсуждает возможность отправки по Украине прототипа лазерного оружия. Речь идет о DragonFire.

Это лазерный луч, способный сбивать беспилотники и ракеты. Оружие невидимо и бесшумно, а также относительно дешевое в использовании.

Великобритания собирается установить DragonFire на вооружение до 2027 года. Но Украина, по словам главы Минобороны, может получить прототип лазерного оружия раньше, даже если он не будет на 100% усовершенствован.

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Великобритания ПВО Военная помощь Воздушные силы Украины
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