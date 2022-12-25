Повітряна тривога охопила Україну, в Білорусі підняли винищувачі: що відомо про загрозу

В Україні сьогодні, 25 грудня оголошена масштабна повітряна тривога. Небезпеку пов'язують з активністю російської авіації в Білорусі.
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09:47. Вибухи в Києві пов'язані з плановою роботою наших військових
Така інформація з'явилася в місцевих Tg-каналах, які повідомляють, що вибухи нібито не пов'язані з повітряною тривогою.
"За оновленою інформацією, вибухи в Києві - це наші військові, читачі, що знаходяться поряд, це підтверджують", - пишуть в мережі.
09:44. Третій вибух пролунав у столиці.
09:37. Повторний вибух чують в столиці.
Оновлено 09:37. У Києві пролунав вибух.
Його почули жителі лівого берега. Причини поки не відомі.
За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", йдеться про підняття таких літаків:
Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що оголошення повітряної тривоги безпосередньо пов'язане зі зльотом винищувачів в Білорусі. Особливо, небезпека оголошується, коли росіяни підіймають в повітря МіГ-31К, що є носієм "Кинжалів".
"Готовність у нас, зрозуміло, підвищена, тому що все що злітає повинно бути на контролі і відповідна реакція має бути. У нас є інформація, що слідом за тактичною авіацією є зліт МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Тому зрозуміло, що після цього буде оголошена повітряна тривога", - розповів Ігнат.
Він додав, що повітряні тривоги в Україні почастішають, адже Росія нещодавно повернула ці МіГ-31К до Білорусі.
Нагадаємо, вчора в ОК "Південь" повідомили, ймовірно, ворог готується до завдання масованих ракетних ударів.
У Чорному морі корабельне угруповання ворога вчора було збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24 ракет.
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