Масштабна повітряна тривога в Україні: в низці регіонів попередили про ракетний удар

Оновлено 15:02. Жителів Київської області також попередили про загрозу ракетного обстрілу.

"Мешканці Київщини! Залишайтеся в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Оновлено 14:56. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко також опублікував попередження.

"Увага! Ризик ракетного удару! Перебувайте в укритті!" - написав він.

Оновлено 14:46. Повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму.

Оновлено 14:35. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про загрозу ураження об’єктів на території області.

Оновлено.14:31. Повітряна тривога вже охопила більшу частину України.

Зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ракетну загрозу.

"Ракети у повітрі. В укриття", - написав він.

Тим часом голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань.

"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань. Ймовірні дві хвилини. Цілі в Україні не відомі. Не нехтуйте безпекою!" - повідомив Вілкул.

Разом з тим очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє про виліт ворожих ракет із Каспійського моря.

"Загроза ракетного удару. Зафіксовано запуск ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту - 14:15-14:30. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях", - пише Лукашук.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також попередив про небезпеку ракетних атак.

"Шановні запорожці! Висока вірогідність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!" - написав він.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки", який стартував сьогодні, 15 листопада.

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