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Повітряна тривога оголошена у частині регіонів України. Є загроза балістики

Фото: повітряну тривогу оголошено в частині регіонів України 24 січня через загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Масштабну повітряну тривогу оголошено в частині України 24 січня. Є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зокрема, тривогу оголошено о 16:33 у 8 областях - Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики.

"Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

Відбій тривоги

У Повітряних силах України повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння для Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Вінницької, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської областей.

Обстріл України

Російські війська в ніч із 23 на 24 січня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед", українські сили ППО знищили один із 6 дронів-камікадзе.

Крім того, увечері 23 січня росіяни завдали чергового удару по Харкову, зафіксовані потрапляння в громадянську інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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