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Повітряна атака під Львовом: у мерії уточнили наслідки та показали фото

Фото: уточнені наслідки удару "Шахеда" у селі Малехів під Львовом (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У селі Малехів Львівського району внаслідок влучання через російську повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе були також пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення, де й отримав порання чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Львівського міського голови Андрія Садового.

Він уточнив, що у житловому багатоповерховному будинку були вибиті 20 вікон.

"Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писали вище. Стан середньої тяжкості", - розповів Садовий.

Крім того, додав львівський мер, у приватному секторі були вибиті вікна у 5 будівлях.

Садовий також оприлюднив фото наслідків нічної ворожої повітряної атаки.

 

У селі Малехів під Львовом через влучання "Шахеда" постраждала цивільна інфраструктура у ніч проти 19 червня (фото: t.me/andriysadovyi)

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 червня російські окупанти знову атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Через ворожу атаку у різних областях України була оголошена повітряна тривога, вона триває і зараз.

Перед тим стало відомо, що один з "Шахедів" був збитий силами ППО у Дніпропетровській області в Криворізькому районі.

Також цієї ночі повідомлялося про роботу ППО біля Львова через ударний безпілотник, який був зафіксований в околицях міста. Пізніше мер Львова Садовий розповів про влучання у селі Малехів, та про поранення чоловіка-охоронця, 70 років. Він був госпіталізований.

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ЛьвівВійна в УкраїніАтака дронів