Повітряна атака під Львовом: у мерії уточнили наслідки та показали фото

Він уточнив, що у житловому багатоповерховному будинку були вибиті 20 вікон.

"Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писали вище. Стан середньої тяжкості", - розповів Садовий.

Крім того, додав львівський мер, у приватному секторі були вибиті вікна у 5 будівлях.

Садовий також оприлюднив фото наслідків нічної ворожої повітряної атаки.

У селі Малехів під Львовом через влучання "Шахеда" постраждала цивільна інфраструктура у ніч проти 19 червня (фото: t.me/andriysadovyi)

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 червня російські окупанти знову атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Через ворожу атаку у різних областях України була оголошена повітряна тривога, вона триває і зараз.

Перед тим стало відомо, що один з "Шахедів" був збитий силами ППО у Дніпропетровській області в Криворізькому районі.

Також цієї ночі повідомлялося про роботу ППО біля Львова через ударний безпілотник, який був зафіксований в околицях міста. Пізніше мер Львова Садовий розповів про влучання у селі Малехів, та про поранення чоловіка-охоронця, 70 років. Він був госпіталізований.