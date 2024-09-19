Повістки вручають представники міськради: чи законно це

Процедура вручення військовозобов'язаній людині повістки повинна мати формальний характер і відбуватися згідно з чинним законодавством.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.
За словами експерта, вручення повістки працівником органу місцевої влади є цілком законним.
"Бо представники органів місцевої влади, місцевого самоврядування, голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) уповноважені законодавством на передачу військовозобов'язаним повісток", - уточнила вона.
Аніщенко наголосила, що ця процедура повинна мати також формальний характер.
"Зокрема, керівник військової адміністрації, а також начальник ТЦК повинен видати відповідний наказ, де має бути вказано, що така людина уповноважена передавати військовозобов'язаним повістки за дорученням", - пояснила юрист.
Адвокат розповіла, що трапляються випадки, коли "таке повідомлення про необхідність прийти до органів місцевої влади або в ТЦК для виконання військових законів вручають батькам чоловіка".
"Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться в отриманні повістки", - наголосила спеціаліст.
Вона додала, що не впевнена в тому, що у вже виписаній повістці "повністю заповнені особисті персональні дані чоловіка".
"Так, там можуть бути вже зазначені прізвище, ім'я та по-батькові й дата народження, бо ці дані нескладно виявити за місцем прописки у квартирі чи в будинку. Бо по багатьох будинках позалишалися прибудинкові книги, які використовували раніше. Але говорити, що там стоїть конкретна дата і, відповідно, вже почався відлік для штрафних санкцій, - однозначно ні", - пояснила юрист.
Вона додала: якщо така ситуація має місце, то це вже порушення прав людини.
"Бо повідомлення про отримання повістки має проходити належним чином - або шляхом особистого вручення з підписом військовозобов'язаного, або надіслане йому поштою", - зауважила адвокат.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Міністерстві оборони України розробляють функціонал, який допоможе автоматизувати видачу повісток.
При цьому доставлятиме їх громадянам "Укрпошта", а перевірити достовірність можна буде у "Резерв+".
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