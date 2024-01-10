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Повістки та відстрочка. У Раді розповіли, що хочуть змінити у законопроекті про мобілізацію

Фото: нардеп Єгор Чернєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може вже сьогодні закінчити попередній розгляд законопроекту про мобілізацію. У парламенті хочуть змінити норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми ще не прийняли рішення в комітеті, в якому вигляді і яка доля буде цього законопроєкту. Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку  в нас була поки що нарада. Ми якраз проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", - сказав нардеп.

Чернєв сподівається, що парламентський комітет сьогодні дійде консенсусу і тоді документ може бути направлений на розгляд Ради з рекомендаціями від комітету. За словами нардепа, законопроєкт може бути ухвалений у першому читанні, а рекомендації і пропозиції мають бути прийняті до другого читання або інший варіант - повернення до уряду.

"Але все ж таки все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути прийнято рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже прийме рішення з рекомендаціями і пропозиціями до цього законопроекту", - додав він.

Чернєв зазначив, що у Раді хочуть "збалансувати проект між мобілізаційними та примусовими нормами".

"Ми почистили цей законопроект. Наприклад, повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Це неможливо проконтролювати, це неможливо з'ясувати, чи отримала це людина... Або питання по вилученню відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб інвалідам першої, другої і третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації", - наголосив парламентар.

Він додав, що Комітет з нацбезпеки також пропонує уточнити умови відстрочки для студентів, зокрема, для інтернів.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроект останні кілька днів розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови комітету Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень для ухилянтів.

У Верховній раді прогнозують, що у першому читанні розглянути законопроект про мобілізацію можуть вже 11 січня. 

Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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