Повістки поштою, відключення світла, вступна кампанія: що зміниться в липні

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Оновлення данних військовозобов'язаних. Термін спливає

Відповідно до нового закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані громадяни мають оновити свої облікові дані протягом двох місяців – з 18 травня до 16 липня 2024.

Зробити це можна особисто в ТЦК та СП, ЦНАПах, або ж онлайн у застосунку Резерв+. Актуалізувати інформацію про себе потрібно наступним категоріям:

військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років

призовникам і резервістам

заброньованим особам

особам, які мають відстрочку

військовозобов'язаним жінкам

З наближенням граничного терміну у Верховній раді з'явився законопроєкт щодо продовження можливості оновлення даних ще на 90 днів, але у Міністерстві оборони не підтримали цю пропозицію.

Якщо у встановлений термін дані не будуть оновлені, особі загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн.

Більше про те, як каратимуть тих, хто не оновив дані у ТЦК можна дізнатися у окремому матеріалі.

Повістки до ТЦК поштою

Після завершення терміну уточнення військово-облікових даних повістки до ТЦК та СП надсилатимуть поштою.

Постановою №747 Уряд визначив, що повістка про виклик до ТЦК на адресу місця проживання може бути надіслана поштою після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних (після 16 липня).

Підтвердженням вручення повістки у разі надсилання неї поштою є:

день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, безпосередньо у повістці отримувач не має розписуватися.

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення", – зазначив речник.

Відключення світла

Через пошкодження енергетичної інфраструктури обстрілами РФ українці кілька місяців живуть в умовах постійних відключень світла. У липні обмеження продовжаться, а періодів без електрики може навіть побільшати.

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас – липень і серпень. Причина – велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться", – розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Водночас уряд працює над тим, щоб скасувати відключення світла у прифронтових регіонах, де і так важке гуманітарна ситуація та висока небезпека через російські атаки. Найближчими днями визначать конкретні райони, де електрику не вимикатимуть.

На липень анонсували оновлення переліку об'єктів критично важливої інфраструктури, де не вимикатимуть світло. Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають максимально від'єднати всіх інших споживачів.

Крім того, критичні об'єкти планують розділити за сезонами. Адже серед них є такі, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють.

Платний проїзд для школярів

Впродовж літніх канікул проїзд для школярів у громадському транспорті Києва буде платним.

Такі умови діятимуть з 1 липня по 31 серпня, а з початку навчального року проїзд знову стане безкоштовним.

При цьому учні можуть купити проїзний на місяць зі знижкою в 75% у терміналі самообслуговування, застосунку "Київ цифровий", на сайті та в застосунку EasyPay або на сайті КП ГІОЦ. Також проїзний можна придбати в касах метро "Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна".

У КМДА зазначають, що з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.

Старт вступної кампанії

1 липня на сайті Єдиної державної бази з питань освіти стартує реєстрація кабінетів абітурієнтів закладів вищої освіти України (ЗВО).

В електронному кабінеті можна буде у дистанційному режимі подати заяву на вступ до ЗВО, заповнити дані для реєстрації на вступні випробування.

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесіди, творчі конкурси) почнеться 3 липня, а безпосередньо прийом заяв у виші проходитиме з 19 до 31 липня.

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей, та до 10 заяв на контракт.

Подаючи заяву на бюджетну форму навчання, треба буде вказати пріоритетність навчального закладу.

На пізніше 5 серпня оприлюднять списки рекомендованих для зарахування на бюджет, і не раніше 9 серпня – на контракт.

Підтвердити заклад вищої освіти для зарахування на бюджет можна буде до 18:00 9 серпня.

Зарахування на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на навчання за контрактом – до 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, відбуватиметься до 17 серпня 2024.

Виплати ВПО. Чи зміняться правила

У червні внутрішньо переміщені особи (ВПО) стикнулися із затримкою виплат. Проте у Мінсоцполітики запевнили, що допомога виплачується поетапно і жодних змін у правилах не планується. Виплати за червень у надалі будуть здійснені в повному обсязі.

Частина ВПО отримує гроші щомісяця після 15 числа (тобто у першому виплатному періоді), а ще частина – після 28 числа (у другому виплатному періоді).

Суми виплат також незмінні: 2 тис. грн – на дорослого, 3 тис. грн – на неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

Варто зазначити, що з 1-го березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу раніше, її було продовжено до 1 вересня, але з урахуванням низки умов. Виплати перепризначили пенсіонерам, особам, які доглядають дітей, важко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Важливі зміни для українців у Польщі

З 1 липня набудуть чинності поправки до закону про допомогу українським біженцям у Польщі. Нові правила передбачають продовження терміну тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року, розширення доступу до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, допомог, що виплачуються ZUS.

Водночас термін подачі документів на отримання PESEL UKR скоротять. Раніше це можна було зробити впродовж 30 днів після приїзду у Польщі, з 1 липня – одразу після перетину кордону.

Одноразова грошова допомога у 300 злотих скасовується. Також скасовуються пільги, пов'язані з компенсацією витрат на перебування та харчування біженців, які понесли власники приватної власності.

Надання виплати за програмою Dobry Start (300 злотих для придбання шкільного приладдя тощо) залежатиме від того, чи виконує дитина програму однорічної підготовки до школи, обов’язкову шкільну програму чи закладу дошкільної освіти.

Свята та вихідні в липні

У липні українці відзначатимуть День Державності. Це свято збігається з Днем хрещення Київської Русі, який так само співпадає з церковним Днем вшанування пам'яті рівноапостольного Князя Володимира Великого.

Раніше датою всіх цих свят було 28 липня. Проте після церковної реформи ПЦУ, коли майже всі релігійні свята змістилися на 13 днів раніше, президент Володимир Зеленський видав указ і про перенесення Дня Державності.

Починаючі з 2024 року, свято припадає на 15 липня. Відповідно до КЗпП, День Державності мав би бути додатковим вихідним, але через воєнний стан у країні всі додаткові дні відпочинку скасовано.

Тож вихідними днями у липні для українців будуть лише суботи та неділі: 6, 7, 13,14, 20, 21, 27, 28 число.

При підготовці використовувалися: інформація КМДА, Урядового порталу, інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для hromadske, публікації порталу Міністерства оборони України, пояснювальна записка до законопроєкту №11305, постанова Кабміну №474 від 25 червня 2024, інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна виданню Telegraf, інформація сайту Yavp.pl.