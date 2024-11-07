Повістки в першу чергу отримають ті, хто не працює й не платить податки, - Шмигаль

Протягом останніх двох місяців 98% повісток були надіслані тим людям, які не платять податків та ніде не зареєстровані як такі, що працюють. Сьогодні реєстри дають змогу це відстежувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час 10-го Київського міжнародного економічного форуму.

"Мобілізація, повістки, які ми розсилаємо, - станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр "Оберіг", надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним", - пояснив голова уряду.

За словами Шмигаля, лише 2% протягом останніх двох місяців були розіслані людям, які працюють. Зокрема зауважив, що сьогодні реєстри дають змогу відстежувати інформацію про те, чи сплачує людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

"Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, "Оберіг" підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім", - заявив прем'єр.

Голова уряду додав, що державі необхідно платити кошти військовослужбовцям.

"Ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошували 250 тисяч - це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки", - наголосив він.

Мобілізація в Україні

В Україні в рамках мобілізації почали вручати повістки через пошту. Згідно з нормами, повістки повинні вручатися особисто одержувачу. Проте, якщо за вказаною адресою його немає, працівник поштового відділення зобов'язаний зв’язатися з отримувачем за вказаним номером телефону і повідомити, що на його ім'я надійшов рекомендований лист.