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Повістки в лікарнях - було б дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти, - Фітьо

Фото: у ЗСУ розповіли, чи можна видавати повістки в спортзалах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Представники ТЦК можуть видавати повістки військовозобов'язаним у спортзалах за згоди власників, адже це громадське місце. Інша справа, якби це відбувалося, наприклад, у лікарнях - було б дивно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки - це було б дивно. А спортзал - це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено", - сказав Фітьо.

За його словами, у цьому випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування. І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян продовжується мобілізація.

Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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повісткиМобілізація в Україні