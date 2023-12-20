Повістки в лікарнях - було б дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти, - Фітьо

"Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки - це було б дивно. А спортзал - це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено", - сказав Фітьо.

За його словами, у цьому випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування. І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян продовжується мобілізація.

Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.