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Повістки в "Дії". У Мінцифрі відреагували на резонансну заяву харківського військкома

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Вівторок 14 березня 2023 11:51
Повістки в "Дії". У Мінцифрі відреагували на резонансну заяву харківського військкома Фото: у Мінцифрі відреагували на заяву харківського військкома щодо повісток у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У законодавстві встановлено порядок вручення повісток військовозобов’язаним. При цьому він не регламентує можливість відправки повістки через додаток "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Нещодавно військовий комісар Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап заявив, що у майбутньому люди зможуть отримувати повістки через "Дію", а виклики до ТЦК будуть здійснюватися в електронному вигляді.

При цьому в ЦПД наголошують, що заява не відповідає дійсності. Так, в Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що повісток у "Дії" не буде.

"Є встановлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання "Дії" взагалі не стоїть", - сказав керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також повідомляв, що відомство не планує вводити нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки.

РБК-Україна пояснювало, як і кому можуть вручати повістки під час воєнного стану.

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