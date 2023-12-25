Повірка лічильників в Україні: Кабмін нагадав, кого це не стосується

В Україні на законодавчому рівні власники квартир зобов'язані проводити перевірки лічильників тепла та гарячої води. Однак деяким категоріям дозволили цього не робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Перша категорія - це мешканці тимчасово окупованих територій. Їх звільнено від планової обов’язкової повірки лише на певний період. Кабмін надав їм відстрочку щодо проведення повірки терміном до трьох місяців після завершення воєнного стану.

Друга категорія - мешканці прифронтових міст та сіл. Мешканцям цих територій уряд дозволив передати пристрої на повірку протягом 6 місяців після завершення бойових дій та воєнного стану.

У випадку, якщо повірка не буде пройдена вчасно, то плата буде нараховуватися за загальними нормативами. Однак іноді плата за таким тарифом більша, ніж реальний спожитий ресурс.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.

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