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Поверка счетчиков в Украине: Кабмин напомнил, кого это не касается

Понедельник 25 декабря 2023 20:03
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Поверка счетчиков в Украине: Кабмин напомнил, кого это не касается Фото: счетчик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине на законодательном уровне владельцы квартир должны проводить проверки счетчиков тепла и горячей воды. Однако некоторым категориям разрешили этого не делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Первая категория – это жители временно оккупированных территорий. Они освобождены от плановой обязательной поверки только на определенный период. Кабмин предоставил им отсрочку по проведению поверки сроком до трех месяцев после завершения военного положения.

Вторая категория – жители прифронтовых городов и сел. Жителям этих территорий правительство разрешило передать устройства на поверку в течение 6 месяцев после завершения боевых действий и военного положения.

В случае если поверка не будет пройдена вовремя, то плата будет начисляться по общим нормативам. Однако иногда плата по такому тарифу больше реального потребленного ресурса.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход на месяц не превышает установленные социальные нормативы.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить счета за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется абсолютно за весь потребленный объем газа.

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