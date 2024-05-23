ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Повинні зробити це". Американець прийняв виклик Берінчика на чемпіонський бій

Сан-Дієго, Четвер 23 травня 2024 17:08
UA EN RU
"Повинні зробити це". Американець прийняв виклик Берінчика на чемпіонський бій Фото: Денис Берінчик одягнув чемпіонський пояс за океаном (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Кішон Девіс готовий вийти в ринг проти чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі Дениса Берінчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

25-річний уродженець Вірджинії відреагував на виклик українця. Він готовий боксувати з чемпіоном уже цьогоріч.

"Ми з Берінчиком були б неймовірними, бо він любить битися, як і я. Боротьба за титул природно зробила б мене агресивнішим. Це буде бій, що сподобається фанатам. Коли я написав про це, то отримав багато хороших відгуків від них. Думаю, вони схвильовані. Ми повинні влаштувати це цьогоріч", – заявив Девіс.

Американець переконаний, що позиція андердога дозволить йому битися з укранським боксером на рівних. Він похизувався власними навичками та боксерським IQ. Виклик же Берінчика, на думку Девіса, стимулюватиме до найкращого виступу в боротьбі за перший титул.

У неділю український боксер переміг мексиканця Наваррете за рішенням суддів. Перемогу йому віддали двоє з трьох суддів поєдинку. Після оголошення результатів Берінчик назвав американців Девіса та Стівенсона наступними бажаними суперниками. Утім, останній, найімовірніше, вийде в ринг проти іншого боксера з паспортом України – Ломаченка.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Денис Беринчик
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити