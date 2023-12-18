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"Повинні діяти разом". Кулеба закликав партнерів збільшити виробництво зброї

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та її західні партнери мають збільшити виробництво зброї для боротьби з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Україна разом із партнерами також має збільшити виробництво зброї. Вони повинні діяти разом, як військова коаліція, як брати по зброї. Ми повинні залишатися сильними, захищати Україну та захищати всю Європу", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна може впоратися із блокуванням подальшої допомоги з боку ЄС прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Він також вважає, що початок переговорів про вступ України до ЄС міг би переконати США ухвалити подальшу допомогу нашій країні.

50 млрд євро для України від ЄС

Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року.

14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, втім, 15 грудня, Угорщина наклала вето на рішення, попри підтримку інших 26 членів блоку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.

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