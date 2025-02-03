Повинен знати кожен ФОП. Мінфін повідомив про важливі зміни в правилах податкової звітності

Нова форма звіту є частиною змін, які були внесені до Податкового кодексу України восени 2024 року, в рамках забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану.

Відтепер податковий період для подання розрахунків ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) змінено з квартального на місячний. Це означає, що з 2025 року податкові розрахунки мають подаватися щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

До 10 лютого 2025 року звіти за четвертий квартал 2024 року подаватимуться за старою формою. Звіти за січень 2025 року треба подати до 20 лютого 2025 року вже за новою формою.

Оновлена структура звіту

Нова форма звіту значно змінює структуру документа, який тепер міститиме основний розрахунок та кілька додатків:

Додаток 1 : Відомості про ЄСВ.

: Відомості про ЄСВ. Додаток 4ДФ : Відомості про доходи.

: Відомості про доходи. Додаток 5 : Інформація про трудові відносини.

: Інформація про трудові відносини. Додаток 6: Дані про спеціальний стаж.

Запровадження об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ і запровадження щомісячного подання сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету.