Повінь у Малайзії: 40 тисяч людей евакуювали, є загиблі
У Малайзії сталася сильна повінь. В результаті щонайменше чотири особи загинули, і понад 40 тисяч жителів були змушені залишити свої будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Серед загиблих, підтверджених владою штату Джохор, був чоловік, який застряг у машині, яку забрало потоком води.
У деяких районах рятувальники пробираються човнами, щоб врятувати людей, які застрягли у своїх будинках.
Найсильніші повені в Малайзії за останні десятиліття сталися 2021 року, коли загинуло 54 особи, а для ліквідації наслідків було мобілізовано армію. Масштабні повені того року торкнулися восьми штатів і викликали навантаження служб екстреної допомоги по всій країні.
Джохор із населенням 4 мільйони людей є другим за чисельністю населення штатом Малайзії і найбільше постраждав від повеней цього сезону. За словами офіційних осіб, десятки тисяч його мешканців наразі переїхали до організованих центрів допомоги.
Раніше ми писали, що в ПАР оголосили надзвичайний стан у зв'язку з масштабною повінню, яка торкнулася семи з дев'яти провінцій країни.
Нагадаємо, що в Каліфорнії, США, через загрозу повені евакуйовано прибережне місто Монтесіто, розташоване за 140 кілометрів від Лос-Анджелеса.
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