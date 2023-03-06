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Повінь у Малайзії: 40 тисяч людей евакуювали, є загиблі

Новость на русском →
Понеділок 06 березня 2023 03:22
Повінь у Малайзії: 40 тисяч людей евакуювали, є загиблі Фото: повінь у Малайзії (twitter.com/Sachinettiyil)
Автор: Константин Широкун

У Малайзії сталася сильна повінь. В результаті щонайменше чотири особи загинули, і понад 40 тисяч жителів були змушені залишити свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Серед загиблих, підтверджених владою штату Джохор, був чоловік, який застряг у машині, яку забрало потоком води.

У деяких районах рятувальники пробираються човнами, щоб врятувати людей, які застрягли у своїх будинках.

Найсильніші повені в Малайзії за останні десятиліття сталися 2021 року, коли загинуло 54 особи, а для ліквідації наслідків було мобілізовано армію. Масштабні повені того року торкнулися восьми штатів і викликали навантаження служб екстреної допомоги по всій країні.

Джохор із населенням 4 мільйони людей є другим за чисельністю населення штатом Малайзії і найбільше постраждав від повеней цього сезону. За словами офіційних осіб, десятки тисяч його мешканців наразі переїхали до організованих центрів допомоги.

Раніше ми писали, що в ПАР оголосили надзвичайний стан у зв'язку з масштабною повінню, яка торкнулася семи з дев'яти провінцій країни.

Нагадаємо, що в Каліфорнії, США, через загрозу повені евакуйовано прибережне місто Монтесіто, розташоване за 140 кілометрів від Лос-Анджелеса.

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