Повінь у Малайзії: 40 тисяч людей евакуювали, є загиблі

У Малайзії сталася сильна повінь. В результаті щонайменше чотири особи загинули, і понад 40 тисяч жителів були змушені залишити свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Серед загиблих, підтверджених владою штату Джохор, був чоловік, який застряг у машині, яку забрало потоком води.

У деяких районах рятувальники пробираються човнами, щоб врятувати людей, які застрягли у своїх будинках.

Найсильніші повені в Малайзії за останні десятиліття сталися 2021 року, коли загинуло 54 особи, а для ліквідації наслідків було мобілізовано армію. Масштабні повені того року торкнулися восьми штатів і викликали навантаження служб екстреної допомоги по всій країні.

Джохор із населенням 4 мільйони людей є другим за чисельністю населення штатом Малайзії і найбільше постраждав від повеней цього сезону. За словами офіційних осіб, десятки тисяч його мешканців наразі переїхали до організованих центрів допомоги.