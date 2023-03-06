Наводнение в Малайзии: 40 тысяч человек эвакуировали, есть погибшие

В Малайзии произошло сильное наводнение. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, и более 40 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Среди погибших, подтвержденных властями штата Джохор, был мужчина, застрявший в машине, которую унесло потоком воды.

В некоторых районах спасатели пробираются на лодках, чтобы спасти людей, застрявших в своих домах.

Самые сильные наводнения в Малайзии за последние десятилетия произошли в 2021 году, когда погибло 54 человека, а для ликвидации последствий была мобилизована армия. Масштабные наводнения в том году затронули восемь штатов и вызвали перегрузку служб экстренной помощи по всей стране.

Джохор с населением 4 миллиона человек является вторым по численности населения штатом Малайзии и больше всего пострадал от наводнений в этом сезоне. По словам официальных лиц, десятки тысяч его жителей в настоящее время переехали в организованные центры помощи.