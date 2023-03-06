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Наводнение в Малайзии: 40 тысяч человек эвакуировали, есть погибшие

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Понедельник 06 марта 2023 03:22
Наводнение в Малайзии: 40 тысяч человек эвакуировали, есть погибшие Фото: наводнение в Малайзии (twitter.com/Sachinettiyil)
Автор: Константин Широкун

В Малайзии произошло сильное наводнение. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, и более 40 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Среди погибших, подтвержденных властями штата Джохор, был мужчина, застрявший в машине, которую унесло потоком воды.

В некоторых районах спасатели пробираются на лодках, чтобы спасти людей, застрявших в своих домах.

Самые сильные наводнения в Малайзии за последние десятилетия произошли в 2021 году, когда погибло 54 человека, а для ликвидации последствий была мобилизована армия. Масштабные наводнения в том году затронули восемь штатов и вызвали перегрузку служб экстренной помощи по всей стране.

Джохор с населением 4 миллиона человек является вторым по численности населения штатом Малайзии и больше всего пострадал от наводнений в этом сезоне. По словам официальных лиц, десятки тысяч его жителей в настоящее время переехали в организованные центры помощи.

Ранее мы писали, что в ЮАР объявили чрезвычайное положение в связи с масштабным наводнением, которое затронуло семь из девяти провинций страны.

Напомним, что в Калифорнии, США, из-за угрозы наводнения эвакуирован прибрежный город Монтесито, расположенный в 140 километрах от Лос-Анджелеса.

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