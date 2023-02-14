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У ПАР оголосили надзвичайний стан через масштабну повінь

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Вівторок 14 лютого 2023 03:10
У ПАР оголосили надзвичайний стан через масштабну повінь Фото: ПАР оголосила надзвичайний стан через повінь (twitter.com/Francescorocca)
Автор: Константин Широкун

Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив надзвичайний стан у зв'язку з масштабною повінню, яка торкнулася семи з дев'яти провінцій країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Регіони Мпумаланга та Східний Кейп найбільше постраждали від повеней, які були викликані зливами внаслідок погодного явища Ла-Нінья, яке проявляється у порушенні нормальної циркуляції атмосферних мас у регіоні.

Застосування національного закону про стихійні лиха дає уряду додаткові повноваження, у тому числі щодо закупівлі та доставки товарів та послуг, а також можливість обходити обмеження, встановлені чинним законодавством.

Також повідомляється, що національна поліція та сили оборони можуть бути викликані для надання допомоги у ліквідації наслідків повені. У різних регіонах внаслідок проливних дощів затоплено десятки будинків та транспортних засобів, а також місцями розмито дороги та греблі.

Раніше ми писали, що в Каліфорнії, США, через загрозу повені евакуйовано прибережне місто Монтесіто, розташоване за 140 кілометрів від Лос-Анджелеса.

Також повідомлялося, що з 17 по 27 лютого ПАР має ухвалити російські та китайські сили для спільних військово-морських навчань.

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