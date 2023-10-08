Повідомлення у месенджерах можуть видалятися автоматично: як налаштувати функцію

Месенджери Telegram, Viber, Signal та інші можуть автоматично видаляти повідомлення. Для цього потрібно налаштувати спеціальну функцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Фахівці зазначають, що функцію автоматичного видалення повідомлень мають більшість популярних месенджерів. Вона може знадобитися, якщо користувач хоче надіслати конфіденційну інформацію, яку з часом потрібно видалити.
Зверніть увагу: функція буде активною лише стосовно обраного адресата. Вимкнути її можна аналогічним шляхом.
Повідомлення, що зникають, у Telegram доступні тільки в "Секретних чатах":
Також у Telegram можна встановити, щоб усі діалоги чи групові чати очищувалися після певного періоду. Для цього:
WhatsApp пропонує 24 години, 7 днів або 90 днів від часу надсилання. Якщо користувач не прочитає повідомлення протягом встановленого часу, воно все одно зникне. Ця функція працює і для групових бесід.
Щоб надіслати повідомлення, яке зникає, у цьому месенджері, потрібно створити із потрібним користувачем окремий чат.
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