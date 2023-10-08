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Повідомлення у месенджерах можуть видалятися автоматично: як налаштувати функцію

Фото: українцям пояснили, як налаштувати автовидалення повідомлень у месенджерах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Месенджери Telegram, Viber, Signal та інші можуть автоматично видаляти повідомлення. Для цього потрібно налаштувати спеціальну функцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Фахівці зазначають, що функцію автоматичного видалення повідомлень мають більшість популярних месенджерів. Вона може знадобитися, якщо користувач хоче надіслати конфіденційну інформацію, яку з часом потрібно видалити.

Як налаштувати автовидалення

Viber

  • Відкрийте чат із потрібним користувачем.
  • Натисніть у меню внизу екрану знак у вигляді годинника.
  • Оберіть потрібний час: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година чи 1 день.
  • Надішліть повідомлення. Воно зникне за встановлений час. Відлік відбувається після того, як буде прочитане.

Зверніть увагу: функція буде активною лише стосовно обраного адресата. Вимкнути її можна аналогічним шляхом.

Telegram

Повідомлення, що зникають, у Telegram доступні тільки в "Секретних чатах":

  • Натисніть у правому нижньому кутку "Написати".
  • Оберіть опцію "Новий секретний чат".
  • Оберіть користувача, з яким хочете створити таку бесіду.
  • Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
  • Оберіть "Встановити таймер зникаючих повідомлень". Доступні варіанти від однієї секунди до одного тижня.

Також у Telegram можна встановити, щоб усі діалоги чи групові чати очищувалися після певного періоду. Для цього:

  • У лівому верхньому куті оберіть меню (три горизонтальні риски).
  • Перейдіть в "Налаштування" - "Конфіденційність та безпека".
  • Натисніть на "Автоматичне видалення повідомлень".
  • Оберіть зі списку запропонованих варіантів бажаний. 

Signal

  • Відкрийте чат із обраним користувачем.
  • Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
  • Натисніть "Зникнення повідомлень".
  • Встановіть потрібний час. Signal дає можливість обрати серед запропонованих варіантів, а також - встановити свій проміжок.

WhatsApp

  • Оберіть співрозмовника та відкрийте з ним чат.
  • Натисніть знак меню у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку екрану.
  • Натисніть "Тимчасові повідомлення".
  • Оберіть потрібний час, після якого повідомлення буде видалене.

WhatsApp пропонує 24 години, 7 днів або 90 днів від часу надсилання. Якщо користувач не прочитає повідомлення протягом встановленого часу, воно все одно зникне. Ця функція працює і для групових бесід. 

Facebook Messenger

Щоб надіслати повідомлення, яке зникає, у цьому месенджері, потрібно створити із потрібним користувачем окремий чат.

  • Відкрийте сторінку з переліком чатів.
  • Натисніть у правому верхньому кутку "Написати" (знак у вигляді ручки).
  • Активуйте значок у вигляді замка у правому верхньому кутку.
  • Оберіть адресата - з ним буде створений окремий чат.
  • Встановіть час для видалення повідомлень.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

Крім того, в кіберполіції розповіли, як не стати жертвою шахраїв під час онлайн-шопінгу.

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