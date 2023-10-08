Сообщения в мессенджерах могут удаляться автоматически: как настроить функцию

Мессенджеры Telegram, Viber, Signal и другие могут автоматически удалять сообщения. Для этого необходимо настроить специальную функцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Специалисты отмечают, что функция автоматического удаления сообщений есть у большинства популярных мессенджеров. Она может потребоваться, если пользователь хочет отправить конфиденциальную информацию, которую нужно удалить со временем.
Обратите внимание: функция будет активна только для выбранного адресата. Выключить ее можно аналогичным путем.
Исчезающие сообщения в Telegram доступны только в "Секретных чатах":
Также можно установить, чтобы все диалоги или групповые чаты очищались после определенного периода. Для этого:
WhatsApp предлагает 24 часа, 7 дней или 90 дней от времени отправки. Если пользователь не прочтет сообщение в течение установленного времени, оно все равно исчезнет. Эта функция работает и для групповых бесед.
Чтобы отправить сообщение, которое исчезает, в этом мессенджере необходимо создать отдельный чат с нужным пользователем.
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