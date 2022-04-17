UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В повестке есть и Украина. Джонсон отправляется с визитом в Индию

Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ближайшей неделе посетит с визитом Индию с целью укрепить связи между двумя странами. Одной из главных тем будет обсуждение взгляда Индии на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Офис Джонсона заявил, что глава британского правительства использует свою поездку в Индию для переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Мод о стратегическом оборонном, дипломатическом и экономическом партнерстве двух стран. Источник в аппарате премьер-министра сообщил, что война в Украине и отношение к ней Индии будут обсуждаться среди других геополитических вопросов.

Он также будет добиваться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле, которое Великобритания надеется заключить в рамках своей стратегии после Brexit. В его офисе заявили, что такая торговая сделка, по прогнозам, увеличит общий объем торговли Великобритании до 28 миллиардов фунтов стерлингов (36,5 миллиарда долларов) в год к 2035 году.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия