У програмі є і Україна. Джонсон вирушає з візитом до Індії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на найближчому тижні відвідає з візитом Індію з метою зміцнити зв'язки між двома країнами. Однією з головних тем буде обговорення погляду Індії на війну в Україні.

Офіс Джонсона заявив, що глава британського уряду використовує свою поїздку до Індії для переговорів з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Мод про стратегічне оборонне, дипломатичне та економічне партнерство двох країн. Джерело в апараті прем'єр-міністра повідомило, що війна в Україні та ставлення до неї Індії будуть обговорюватися серед інших геополітичних питань.

Він також буде домагатися прогресу в переговорах щодо Угоди про вільну торгівлю, яку Великобританія сподівається укласти в рамках своєї стратегії після Brexit. У його офісі заявили, що така торгова угода, за прогнозами, збільшить загальний обсяг торгівлі Великобританії до 28 мільярдів фунтів стерлінгів (36,5 мільярда доларів) на рік до 2035 року.