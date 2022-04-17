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У програмі є і Україна. Джонсон вирушає з візитом до Індії

Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на найближчому тижні відвідає з візитом Індію з метою зміцнити зв'язки між двома країнами. Однією з головних тем буде обговорення погляду Індії на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіс Джонсона заявив, що глава британського уряду використовує свою поїздку до Індії для переговорів з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Мод про стратегічне оборонне, дипломатичне та економічне партнерство двох країн. Джерело в апараті прем'єр-міністра повідомило, що війна в Україні та ставлення до неї Індії будуть обговорюватися серед інших геополітичних питань.

Він також буде домагатися прогресу в переговорах щодо Угоди про вільну торгівлю, яку Великобританія сподівається укласти в рамках своєї стратегії після Brexit. У його офісі заявили, що така торгова угода, за прогнозами, збільшить загальний обсяг торгівлі Великобританії до 28 мільярдів фунтів стерлінгів (36,5 мільярда доларів) на рік до 2035 року.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Індія