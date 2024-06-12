Повернувся на фронт після важкого поранення. Історія воїна розчулила українців

33-річний Роман повернувся на фронт після важкого поранення трахеї та легені. Воїн поки не може довго носити бронежилет, тому тимчасово перекваліфікувався на оператора дронів.
Історію військового розповідає РБК-Україна із посиланням на публікацію 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського у Facebook.
"Я шахтар з Добропілля. Я донецький шахтар. Це мене прийшли звільняти російські п***раси з 2014 року. Звільняти мене від мене самого. Звільняють нас росіянці так, що зрівнюють з землею наші міста і села. Вбивають, ґвалтують і грабують донеччан. Яка моя мотивація? Перебити, кого вдасться, і вигнати тих, хто залишиться, з нашого колись квітучого краю трудівників", - каже головний сержант-командир відділення взводу роти вогневої підтримки 58 окремої мотопіхотної бригади 33-річний Роман.
Він зізнається, що після перемоги хоче повернутися на роботу, одружитися та завести дітей.
В останньому бою воїн отримав поранення в трахею та легеню. Зараз він не може носити довго бронежилет, тому тимчасово керує дронами, бо хоче бути корисним на війні.
У березні цього року Роман вперше відзначився в бою. Він вчасно помітив російських піхотинців, дочекався їх підходу і відкрив вогонь. В результаті атаки росіяни втратили кілька солдатів, ще кілька отримали поранення й окупантам довелося втікати.
Під час оборони іншого села Роман отримав важке поранення. Йому довелося пройти лікування, але він повернувся до свого підрозділу.
Романа нагородили Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотим хрестом" за проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість і рішучість при виконанні військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.
Багато українців відреагували на історію Романа. Користувачі соцмережі бажають у коментарях, щоб він повернувся з фронту з перемогою і дякують за захист рідної землі.
Що пишуть українці:
Реакція українців на історію Романа (скриншот)
Читайте також про те, що дружина загиблого військового розкрила стать майбутньої дитини на його могилі.
Раніше ми писали про те, чому ув'язнені йдуть на фронт і де саме вони служать.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.