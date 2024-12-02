Повернути громадам ПДФО, отримати компенсацію за тарифи: Кличко розповів про плани АМУ

"Цього року нам вдалося відстояти в бюджетах громад 64% ПДФО; єдиний податок; залучити фінансову підтримку з державного бюджету постраждалим територіям; зберегти для прикордонних і низки інших громад кошти реверсної дотації. Важливо, що, підтримуючи один одного, єднаючись навколо спільних інтересів і спільної мети, ми стаємо сильнішими. А отже, сильнішою стає Україна", – наголосив Кличко.

Голова АМУ переконаний, що наступного року спільними зусиллями самоврядуванню вдасться зафіксувати 64% ПДФО в бюджетах громад на постійній основі, змінити формулу вирівнювання з тим, щоб заробляти кошти стало вигідним і щоб кошти реверсної дотації залишались в громадах.

Також в планах АМУ - повернути громадам "силовий" ПДФО, отримати компенсацію за різницю в тарифах, забезпечити належний рівень базової дотації. Щоб громади були впевнені в своїх коштах і не залежали від чиновників "згори", наголосив Кличко.

Він підкреслив, що АМУ допомагає кожній громаді стати сильною.

"Життєво важливим для нас є сьогодні єднання всередині держави, консолідація всіх зусиль. Тому ми в Асоціації докладаємо зусиль для посилення кожної громади. Для допомоги тим громадам, які найбільше постраждали від агресії; для забезпечення сіл, селищ і міст необхідним фінансуванням. Підтримуючи один одного, єднаючись навколо спільних інтересів і спільної мети, ми стаємо сильнішими. А отже, сильнішою стає Україна", – відзначив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що потрібно визначити спільні кроки для того, щоб муніципалітети були забезпечені фінансами.

"Щоб заробляти кошти в громаді стало вигідно. Адже сильне місцеве самоврядування – це сильна демократична держава!", – підкреслив Кличко.

Участь у конференції "Стан місцевого самоврядування: виклики та перспективи", яка відбувається у Києві 2-3 грудня, беруть представники майже 400 українських громад, урядовці, парламентарі та представники міжнародних інституцій.