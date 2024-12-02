Вернуть общинам НДФЛ, получить компенсацию за тарифы: Кличко рассказал о планах АГУ

"В этом году нам удалось отстоять в бюджетах громад 64% НДФЛ; единый налог; привлечь финансовую поддержку из государственного бюджета пострадавшим территориям; сохранить для приграничных и ряда других громад средства реверсной дотации. Важно, что, поддерживая друг друга, объединяясь вокруг общих интересов и общей цели, мы становимся сильнее. А значит, сильнее становится Украина", – подчеркнул Кличко.

Глава АГУ убежден, что в следующем году совместными усилиями самоуправлению удастся зафиксировать 64% НДФЛ в бюджетах громад на постоянной основе, изменить формулу выравнивания с тем, чтобы зарабатывать средства стало выгодным и чтобы средства реверсной дотации оставались в громадах.

Также в планах АГУ – вернуть громадам "силовой" НДФЛ, получить компенсацию за разницу в тарифах, обеспечить надлежащий уровень базовой дотации. Чтобы громады были уверены в своих средствах и не зависели от чиновников «сверху», отметил Кличко.

Он подчеркнул, что АГУ помогает каждой громаде стать сильной.

"Жизненно важно для нас сегодня единение внутри государства, консолидация всех усилий. Поэтому мы в Ассоциации прилагаем усилия для усиления каждой громады. Для помощи тем громадам, которые наиболее пострадали от агрессии; для обеспечения сел, поселков и городов необходимым финансированием. Поддерживая друг друга, объединяясь вокруг общих интересов и общей цели, мы становимся сильнее. А значит, сильнее становится Украина", – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что нужно определить общие шаги для того, чтобы муниципалитеты были обеспечены финансами.

"Чтобы зарабатывать средства в громаде стало выгодно. Ведь сильное местное самоуправление – это сильное демократическое государство!", – подчеркнул Кличко.

Участие в конференции "Состояние местного самоуправления: вызовы и перспективы", которая проходит в Киеве 2-3 декабря, принимают представители почти 400 украинских громад, чиновники, парламентарии и представители международных институций.