Повернення до зернової угоди стане геополітичним програшем України, - ФМУ

"Якщо домовляться про продовження саме Зернової угоди, то, на мій погляд, це стане геополітичним програшем. Це буде означати, що у будь-який момент країна-агресор зможе призупинити будь-який вантаж. Все-таки Україна експортує не лише зерно, є ще цілий ряд галузей експортно орієнтованих. А якщо ми будемо постійно продовжувати лише зернову угоду, буде складатися в міжнародної спільноти враження, що ми добровільно відмовилися від усіх інших вантажів. І таким чином ми будемо якось легітимізувати піратські дії росії в Чорному морі. Увесь буде закривати очі на піратство, й ми тоді ніколи не відновимо нашу морську торгівлю в повному обсязі", - пояснив Біленький.

Він підкреслив, що на момент започаткування зернової угоди Україна була у безвихідній ситуації, і тоді Міністерство інфраструктури пішло на цю угоду вимушено. Натомість зараз відомство робить все, від нього залежне, щоб розблокувати порти для всіх видів продукції.

"Офіційні особи України і раніше, і надалі, сподіваюся, будуть робити все від них залежне для того, щоб відновити повністю морську торгівлю. На той час всі учасники цієї угоди, всі країни, які прямо чи опосередковано мали на неї вплив, нав’язали нам такі умови: або погоджуйтеся, або не буде нічого. Але зараз потрібно продовжувати дипломатичну роботу в напрямку розширення зернової угоди на всі інші види вантажів", - наголосив голова ФМУ.

Він також зауважив, що у цьому напрямку є важливим відкриття морського фронту – як одного з елементів тиску на Росію, який допоможе у тому числі відновити комерційне судноплавство у Чорному морі.

"Вони мають розуміти, що їхні військові кораблі і торговельний флот не перебувають у повній безпеці. Це досить сильна переговорна позиція для того, щоб розблокувати нарешті морську торгівлю для України. Ми змогли пояснити росіянам, що Україна не настільки слабка. Сподіваємося, що ці сигнали будуть побачені і почуті росіянами. Ми рухаємося у правильному напрямку, і дуже добре, що у наших військових з’явилася можливість показати, що в Чорному морі є не тільки російський флот, а й українські Збройні сили", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що формат попередньої зернової угоди має піти в минуле, а Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю, адже до війни експорт зерна складав лише 40% від довоєнної вантажної бази українських портів.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.