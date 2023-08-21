Возвращение к зерновому соглашению станет геополитическим проигрышем Украины, - ФМУ

"Если договорятся о продлении именно зерновой сделки, то, на мой взгляд, это станет геополитическим проигрышем. Это будет означать, что в любой момент страна-агрессор сможет приостановить любой груз. Все-таки Украина экспортирует не только зерно, есть еще целый ряд отраслей экспортно ориентированных. А если мы будем постоянно продолжать только зерновое соглашение, будет складываться у международного сообщества впечатление, что мы добровольно отказались от всех других грузов. И таким образом мы будем как-то легитимизировать пиратские действия россии в Черном море. глаза на пиратство, и мы тогда никогда не восстановим нашу морскую торговлю в полном объеме", - пояснил Биленький.

Он подчеркнул, что на момент заключения зернового соглашения Украина была в безвыходной ситуации, и тогда Министерство инфраструктуры пошло на это соглашение вынужденно. Сейчас ведомство делает все, от него зависящее, чтобы разблокировать порты для всех видов продукции.

"Официальные лица Украины и раньше, и дальше, надеюсь, будут делать все от них зависящее для того, чтобы восстановить полностью морскую торговлю. К тому времени все участники этого соглашения, все страны, прямо или косвенно оказавшие на нее влияние, навязали нам такие условия: либо соглашайтесь, либо не будет ничего. Но сейчас нужно продолжать дипломатическую работу в направлении расширения зерновой сделки на все другие виды грузов", - подчеркнул он.

Он также отметил, что в этом направлении важно открытие морского фронта - как одного из элементов давления на Россию, который поможет в том числе восстановить коммерческое судоходство в Черном море.

"Они должны понимать, что их военные корабли и торговый флот не находятся в полной безопасности. Это достаточно сильная переговорная позиция для того, чтобы разблокировать морскую торговлю для Украины. Мы смогли объяснить россиянам, что Украина не настолько слаба. Надеемся, что эти сигналы будут увидены и услышаны россиянами.Мы двигаемся в правильном направлении, и очень хорошо, что у наших военных появилась возможность показать, что в Черном море есть не только российский флот, но и украинские вооруженные силы", - резюмировал глава ФМУ.

Напомним, ранее генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю, ведь до войны экспорт зерна составлял всего 40% довоенной грузовой базы украинских портов.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.