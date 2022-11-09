Повернення вже не буде: експерти оцінили заяву РФ щодо Херсонської області

За його словами, росіяни знарешті розуміли те, що було зрозуміло ще в липні.

"Правобережна частина Херсонської області влітку стала для російського угруповання майданчиком, на якому знищувалася велика кількість їхнього особового складу та техніки. Вони прийняли рішення тікати, розуміючи, що, як кажуть російські експерти та пропагандисти, що це може бути підготовка до великого повернення, - ні, ніякого повернення не буде. Ресурсу немає, він весь нівельований, тому вони бігтимуть на лівий берег, щоб формувати там оборону", - зазначив Коваленко.

У той же час, на думку військового експерта Владислава Селезньова, заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу та генерала Сергія Суровікіна про виведення військ не є сприятливими для сил оборони України.

“Якщо пам'ятаєте, генерал Буданов, керівник української розвідки говорив, що ми до кінця листопада звільнимо Херсон. Було чимало скептиків з приводу того, якими силами та засобами, бо росіяни стягнули туди 32 тисячі військових. Але рішення ухвалено, причому в цьому контексті рішення не зовсім добре для українських Сил оборони, тому що, звичайно, нам було б набагато краще методично перемолоти ті ж 32 000 російських військових", - зазначив він.

Він також наголосив, що на правобережній частині знаходяться найелітніші частини та підрозділи окупаційної армії. Але цього разу у противника спрацювала військова логіка, і він щонайменше зможе зберегти значну частину своїх сил та засобів.