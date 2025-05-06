Повернення викрадених дітей в Україну – важливий компонент мирних перемовин, - ОП

"Ми всі погодилися, що це (питання повернення дітей з РФ – ред.) ніколи не можна виключати з порядку денного переговорів", - зазначила Зарівна.

У Білому домі також зазначили, що Трамп і Зеленський обговорили викрадення дітей під час телефонної розмови 19 березня. Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти забезпечити повернення цих дітей додому.

Майк Волц, тодішній радник США з національної безпеки, заявив у березні, що повернення дітей було одним із кількох заходів зміцнення довіри, які обговорювалися.

"Ключова мета у ході переговорів – "деполітизувати" це питання, тобто не обміняти дітей з України на атомні станції чи територію", - додала Зарівна.

За її словами, такий крок лише стимулював би Росію викрадати ще більше дітей. Діти мають бути повернуті беззастережно, відповідно до міжнародного гуманітарного права.