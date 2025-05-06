Возвращение похищенных детей в Украину - важный компонент мирных переговоров, - ОП

"Мы все согласились, что это (вопрос возвращения детей из РФ - ред.) никогда нельзя исключать из повестки дня переговоров", - отметила Заривная.

В Белом доме также отметили, что Трамп и Зеленский обсудили похищение детей во время телефонного разговора 19 марта. Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить возвращение этих детей домой.

Майк Уолц, тогдашний советник США по национальной безопасности, заявил в марте, что возвращение детей было одной из нескольких мер укрепления доверия, которые обсуждались.

"Ключевая цель в ходе переговоров - "деполитизировать" этот вопрос, то есть не обменять детей из Украины на атомные станции или территорию", - добавила Заривна.

По ее словам, такой шаг только стимулировал бы Россию похищать еще больше детей. Дети должны быть возвращены безоговорочно, в соответствии с международным гуманитарным правом.