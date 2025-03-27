Голи, розгроми та екзотика: як зіграли легіонери УПЛ за свої національні збірні в березні

Вісім легіонерів з шести клубів української Прем'єр-ліги зіграли за свої збірні у березні. Ще троє викликались до лав національних команд, але на поле не виходили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Найбільше іноземних футболістів до збірних своїх країн відправив "Шахтар". Три легіонери гірників представили клуб у Європі, Африці та Південній Америці.

Нападник Лассіна Траоре провів два матчі за збірну Буркіна-Фасо, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею. Спочатку він забив гол та віддав асист у поєдинку проти Джибуті (4:1), а потім оформив переможний дубль у грі проти Гвінеї-Бісау (4:1). Дві перемоги підняли збірну Буркіна-Фасо на друге місце у таблиці групи А африканської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Грузинський захисник Іраклі Азаров зіграв 75 хвилин у першому поєдинку плей-оф Ліги націй УЄФА проти Вірменії (3:0). А Дієго Арройо двічі потрапив у заявку збірної Болівії на матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Перу (1:3) та Уругваю (0:0), але на поле не виходив.

За свої національні команди виступили також наступні футболісти.

Голкіпер рівненського "Вереса" Андрій Кожухар відіграв повний матч за збірну Молдови проти Естонії (2:3) у відборі на ЧС-2026.

Захисник полтавської "Ворскли" Фернан Фаеррон провів усю гру за збірну Коста-Рики проти Белізу (7:0) у відборі на Золотий кубок КОНКАКАФ.

Владислав Бабогло з львівських "Карпат" відіграв два повні матчі за збірну Молдови проти Естонії (2:3) та Норвегії (0:5) у кваліфікації ЧС-2026.

Ілір Краснічі з ковалівського "Колоса" вийшов на заміну у плей-офф Ліги націй за збірну Косова в матчі проти Ісландії (3:1).

Вінгер криворізького "Кривбаса" Глейкер Мендоза зіграв перший тайм за збірну Венесуели у відборі на ЧС-2026 проти Еквадору (1:2).

Нападник "Кривбаса" Даніель Соса провів повний матч за збірну Нігеру проти Марокко (1:2) у відборі на ЧС-2026 та забив у товариській грі проти Бонайре (6:0). Зазначимо, що суперник Нігера в цьому матчі не є членом ФІФА, але залучається до турнірів КОНКАКАФ. Команда представляє острів у Карибському морі.

Крім того, двоє грузинських футболістів – Лука Лацабідзе з одеського "Чорноморця" та Шота Нонікашвілі з черкаського ЛНЗ – отримали виклики до збірної Грузії, але залишилися в запасі в матчах проти Вірменії (3:0, 6:1).