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Повернення УПЛ 1-2 квітня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру

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Закарпатська область, П'ятниця 31 березня 2023 16:30
Повернення УПЛ 1-2 квітня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру Фото: "Чорноморець" навесні ще не програвав (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Чотирма суботніми матчами відновиться після міжнародної паузи чемпіонат України серед команд Прем'єр-ліги. Програма 19-го туру триватиме всього два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

О полудні 1 квітня "Минай" на Закарпатті прийме петровський "Інгулець". На годину пізніше в сусідньому Ужгороді "Металіст" із Харкова зустрінеться з ковалівським "Колосом".

Продовжиться тур у Рівному. Там о 14:00 прозвучить стартовий свисток поєдинку між місцевим "Вересом" і криворізьким "Кривбасом". Натомість о 15-й розпочнеться протистояння "Олександрії" та "Ворскли" з Полтави.

У неділю першими розпочнуть "Львів" і київське "Динамо" (13:00). Колись принципова зустріч Харкова та Дніпра запланована в Ковалівці на 14:00 – "Металіст 1925" прийме "Дніпро-1". Лідер першості "Шахтар" о 15:00 зустрінеться з одеським "Чорноморцем". У паралельному матчі луганська "Зоря" проекзаменує "Рух" зі Львова.

У лідерах чемпіонату наразі йде "Шахтар" (42 очки, 17 матчів). За "гірниками" намагатимуться встигати "Дніпро-1" (39/17), "Зоря" (37/18). "Динамо" ж трохи відстало (33/18). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Металіста" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 19-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Минай" – "Інгулець", 1 квітня, 12:00
  • "Металіст" – "Колос", 1 квітня, 13:00
  • "Верес" – "Кривбас", 1 квітня, 14:00
  • "Олександрія" – "Ворскла", 1 квітня, 15:00
  • "Львів" – "Динамо", 2 квітня, 13:00
  • "Металіст 1925" – "Дніпро-1", 2 квітня, 14:00
  • "Чорноморець" – "Шахтар", 2 квітня, 15:00
  • "Зоря" – "Рух", 2 квітня, 15:00

Повернення УПЛ 1-2 квітня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру

До слова, напередодні лідер "Динамо" Буяльський отримав дискваліфікацію на три матчі УПЛ.

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