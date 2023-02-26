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Повернення в Україну: що необхідно знати при в'їзді дитини та депортованого

Фото: що необхідно знати при в'їзді дитини та депортованого в Україну (Getty Image)
Автор: Наталія Гурковська

На сьогодні діють правила в’їзду в Україну дитини - громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження. Також є механізм оформлення посвідчення на повернення в Україну особи, яку примусово вивезли в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

В'їзд дитини

Дитина може в'їхати у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в найближчій українській дипломатичній установі у країні, де перебувають ці люди.

"Інший варіант: якщо інформацію про дитину внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування", - йдеться в повідомленні.

Тобто для того, щоб приїхати з дитиною, яка народилася за кордоном, в Україну, необхідно отримати підтверджувальний документ, що дитина - громадянин України.

В'їзд депортованої особи

Для повернення в Україну особи, яку примусово вивезли в РФ необхідно звернутися до територіального органу Державної міграційної служби (ДМС).

"Оскільки зазвичай документи, які посвідчують особу і підтверджують належність до громадянства України, у таких людей вилучені, викрадені або знищені. Відтак звернення до ДМС дає право оформити посвідчення на повернення в Україну", - пояснюють спеціалісти.

Посвідчення особи на повернення в Україну оформлятимуть особам, інформація про яких є в Єдиному державному демографічному реєстрі або інформаційних системах ДМС. Також посвідчення оформлюється дітям, незалежно від того, чи є про них інформація у відповідних реєстрах.

"Якщо ж у депортованої особи немає родичів в Україні або вони не можуть звернутися до ДМС через перебування на окупованій території, посвідчення можливо оформити за офіційним зверненням Мінреінтеграції до ДМС", - додають спеціалісти.

Як повідомлялось, росіяни прискорюють депортацію українців із захоплених районів до Росії.

Нагадаємо, 4,7 млн українців перебувають наразі на території Росії. Скільки з них переїхали до РФ добровільно чи примусово, невідомо.

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