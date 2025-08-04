Повернення з СЗЧ: військовим дозволили служити навіть з кримінальними справами

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ), можуть добровільно повернутися до війська та поновити службу. Спрощений механізм діятиме до 30 серпня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на оперативне командування "Північ".
Військовий, який залишив частину до 10 травня 2025 року, може до 30 серпня добровільно з'явитися до одного з батальйонів резерву, ВСП, ДБР, Нацполіції або скористатися додатком "Армія+", висловивши готовність продовжити службу.
Протягом 72 годин після повернення:
В ОК "Північ" уточнили, що військові, які повернулися з СЗЧ, можуть продовжити службу навіть за наявності кримінального провадження - остаточне рішення ухвалює командир.
Спрощений порядок стосується тих, хто:
Самовільне залишення військової частини - це порушення військової дисципліни, яке може мати юридичні наслідки. Наразі держава дає шанс добровільно повернутись до строю без автоматичного покарання.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє вперше самовільно залишившим службу військовим добровільно повернутися без перешкод. Їм поновлюють контракт, виплати, забезпечення та пільги, а відкриті справи не стануть перешкодою для продовження служби.
У квітні нинішнього року Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на військову службу після СЗЧ до кінця серпня 2025 року.
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