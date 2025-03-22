Повернення мігрантів: у Венесуелі сказали, коли відновляться рейси зі США

"Міграція - це не злочин, і ми не заспокоїмося, поки не доб'ємося повернення всіх тих, хто цього потребує", - написав у соцмережах голова переговорного комітету з боку Венесуели Хорхе Родрігес.

За його словами, перший рейс відбудеться 23 березня. Оголошення надійшло в той час, коли адміністрація президента США Дональда Трампа готова дозволити американській нафтовій компанії Chevron продовжити роботу у Венесуелі щонайменше ще на 30 днів після крайнього терміну, встановленого раніше цього місяця. Зокрема, 3 квітня - крайній термін, коли компанія мала завершити операції в країні.

У відповідь на це уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро короткочасно призупинив прийом рейсів із мігрантами зі США.

Мадуро прагне того, щоб Вашингтон дозволив Chevron продовжувати функціонувати в країні, оскільки цей нафтовий гігант наразі забезпечує близько однієї п'ятої обсягу видобутку нафти у Венесуелі та генерує значну частину надходжень твердої валюти в економіку.

Bloomberg зазначає, що Трамп посилює тиск на Мадуро, щоб той якнайшвидше уклав угоду про демократичні реформи і погодився на повернення більшої кількості венесуельців, які мігрували до США.

І хоч спецпредставник Трампа Рік Гренелл і венесуельський парламентер Родрігес від самого початку заявляли, що рейси відновляться з 14 березня, недільний депортаційний рейс зі США стане першим, що прибуде. Це відбувається після того, як минулого тижня понад 200 венесуельців було депортовано зі США в сумнозвісну в'язницю в Сальвадорі, звинувативши їх у приналежності до банди Tren de Aragua.