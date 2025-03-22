Возвращение мигрантов: в Венесуэле сказали, когда возобновятся рейсы из США

"Миграция - это не преступление, и мы не успокоимся, пока не добьемся возвращения всех тех, кто в этом нуждается", - написал в соцсетях глава переговорного комитета со стороны Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, первый рейс состоится 23 марта. Объявление поступило в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа готова разрешить американской нефтяной компании Chevron продолжить работу в Венесуэле как минимум еще на 30 дней после крайнего срока, установленного ранее в этом месяце. В частности, 3 апреля - крайний срок, когда компания должна была завершить операции в стране.

В ответ на это правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро кратковременно приостановило прием рейсов с мигрантами из США.

Мадуро стремится к тому, чтобы Вашингтон позволил Chevron продолжать функционировать в стране, поскольку этот нефтяной гигант в настоящее время обеспечивает около одной пятой объема добычи нефти в Венесуэле и генерирует значительную часть поступлений твердой валюты в экономику.

Bloomberg отмечает, что Трамп усиливает давление на Мадуро, чтобы тот как можно быстрее заключил соглашение о демократических реформах и согласился на возвращение большего числа венесуэльцев, мигрировавших в США.

И хоть спецпредставитель Трампа Рик Гренелл и венесуэльский переговорщик Родригес изначально заявляли, что рейсы возобновятся с 14 марта, воскресный депортационный рейс из США станет первым, который прибудет. Это происходит после того, как на прошлой неделе более 200 венесуэльцев были депортированы из США в печально известную тюрьму в Сальвадоре, обвинив их в принадлежности к банде Tren de Aragua.