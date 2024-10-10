Повернення Ліги націй 10 жовтня: повний розклад матчів четверга
Четвертий сезон Ліги націй УЄФА відновиться десятьма поєдинками в низці європейських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Черговий тур змагань відкриватимуть два матчі в 19-й годині за київським часом. Збірна Латвії в Ризі прийме Північну Македонію, а національна команда Молдови в Кишиневі зустрінеться з Андоррою.
На 22:00 організатори запланували ще 8 поєдинків. Збірна Ізраїлю на нейтральному полі в Будапешті прийме Францію, а в центральному протистоянні вечора національна команда Італії зустрінеться з Бельгією. Тим часом Казахстан гостюватиме в збірної Австрії, а національна команда Греції – в Англії.
Норвегія Ерлінга Холанда прийме збірну Словенії, а національна команда Фінляндії вдома протистоятиме Ірландії. Збірна Вірменії під керівництвом Олександра Петракова приїхала за перемогою на Фарери, а національна команда Сан-Марино намагатиметься здобути другу перемогу в історії проти Гібралтару.
Усі поєдинки на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Безкоштовно в цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" транслюватиме матч Норвегії проти Словенії.
Перелік матчів четверга в 3-му турі Ліги націй 2024/25:
- Латвія – Північна Македонія, 19:00
- Молдова – Андорра, 19:00
- Ізраїль – Франція, 21:45
- Італія – Бельгія, 21:45
- Австрія – Казахстан, 21:45
- Англія – Греція, 21:45
- Норвегія – Словенія, 21:45
- Фінляндія – Ірландія, 21:45
- Фарерські острови – Вірменія, 21:45
- Гібралтар – Сан-Марино, 21:45
До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Грузії перед Лігою націй.
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