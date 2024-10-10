Возвращение Лиги наций 10 октября: полное расписание матчей четверга

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Очередной тур соревнований будут открывать два матча в 19 часов по киевскому времени. Сборная Латвии в Риге примет Северную Македонию, а национальная команда Молдовы в Кишиневе встретится с Андоррой.

К 22:00 организаторы запланировали еще 8 поединков. Сборная Израиля на нейтральном поле в Будапеште примет Францию, а на центральном противостоянии вечера национальная команда Италии встретится с Бельгией. Между тем, Казахстан будет гостить у сборной Австрии, а национальная команда Греции – в Англии.

Норвегия Эрлинга Холанда примет сборную Словении, а национальная команда Финляндии будет дома противостоять Ирландии. Сборная Армении под руководством Александра Петракова приехала за победой на Фареры, а национальная команда Сан-Марино постарается одержать вторую победу в истории против Гибралтара.

Все поединки на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" будет транслировать матч Норвегии против Словении.

Список матчей четверга в 3-м туре Лиги наций 2024/25: