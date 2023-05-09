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Повернення Ліги чемпіонів 9-10 травня: повний розклад матчів вівторка та середи

Фото: "Мілан" із "Інтером" обмінялися перемогами в Серії А цього сезону (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Матчем у столиці Іспанії у вівторок розпочнеться півфінальна стадія Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перший день 1/2 фіналу головного єврокубка підготував протистояння на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. У гості до "Реала" завітав англійський "Манчестер Сіті".

Старт першого поєдинку за путівку до фіналу Ліги чемпіонів призначений на 22:00 за київським часом. Обидва гранди підходять до першої зустрічі в доброму гуморі. "Містяни" минулого тижня вийшли в лідери англійської Прем'єр-ліги. Натомість Королівський клуб у вихідні здобув Кубок Іспанії.

Торік шляхи "Реала" з манкуніанцями перетнулися на тій же стадії турніру. "Ман Сіті" переміг у домашньому матчі (4:3) та вів у виїзному поєдинку завдяки голу Мареза. Утім, бразилець Родріго оформив дубль у доданий час і перевів матч в овертайм. Там Бензема вирвав перемогу для "вершкових".

У середу ж відбудеться Дербі делла Мадонніна або ж Міланське дербі. У ролі номінального господаря "Мілан" прийме "Інтер". Стартовий свисток прозвучить о 22-й годині. Обидва колективи також продовжують відчайдушну боротьбу за місце в топ-4 Серії А.

Міланські команди на початку століття два рази зустрічалися в Лізі чемпіонів. У півфіналі сезону 2002/03 "Інтер" і "Мілан" двічі зіграли внічию (0:0, 1:1), а "россонері" пробилися до фіналу за правилом виїзного гола. Натомість через два роки "нерадзуррі" поступилися сусідам у чвертьфіналі (0:2, 0:3).

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 9-10 травня:

  • "Реал" – "Манчестер Сіті", 9 травня, 22:00
  • "Мілан" – "Інтер", 10 травня, 22:00

До слова, напередодні порівняли графіки "Арсенала" та "Манчестер Сіті" в чемпіонських перегонах АПЛ.

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