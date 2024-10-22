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Возвращение Лиги чемпионов 22 октября: полное расписание матчей вторника

Вторник 22 октября 2024 11:55
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Возвращение Лиги чемпионов 22 октября: полное расписание матчей вторника Фото: Королевский клуб готов во второй раз в этом году переиграть "шмелей" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Основной раунд обновленной Лиги чемпионов продолжится во вторник девятью поединками в ряде европейских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В 19:45 по Киеву третий тур соревнований откроют два матча. Итальянский "Милан" примет бельгийский "Брюгге", а французский "Монако" будет противостоять белградской "Црвене Звезде".

Еще семь поединков запланировано на 22:00. Лондонский "Арсенал" встретится с донецким "Шахтером", а бирмингемская "Астон Вилла" примет итальянскую "Болонью". Испанская "Жирона" без Виктора Цыганкова проэкзаменует братиславский "Слован" Даниила Игнатенко, а французский "Пари Сен-Жермен" встретится с нидерландским ПСВ.

Римейк финала Лиги чемпионов в Мадриде организуют "Реал" и дортмундская "Боруссия". Тем временем "Штурм" из австрийского Граца примет лиссабонский "Спортнг", а немецкий "Штутгарт" будет гостить у туринского "Ювентуса".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Астон Виллы" и "Болоньи" покажет телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей вторника в 3-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

  • "Милан" – "Брюгге", 19:45
  • "Монако" – "Црвена Звезда", 19:45
  • "Арсенал" – "Шахтер", 22:00
  • "Астон Вилла" – "Болонья", 22:00
  • "Жирона" – Слован", 22:00
  • ПСЖ – ПСВ, 22:00
  • "Реал" – "Боруссия" Д, 22:00
  • "Штурм" – "Спортинг", 22:00
  • "Ювентус" – "Штутгарт", 22:00

Возвращение Лиги чемпионов 22 октября: полное расписание матчей вторника

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Арсенала" и "Шахтера" в евротурнире.

Напомним, накануне вспомнили историю противостояний "Шахтера" и "Арсенала" в Лиге чемпионов.

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